Lavori stradali sull'autostrada Milano-Varese: gli svincoli chiusi

Non si ferma la calda estate dei lavori stradali e proprio per permettere i cantieri nelle prossime notti rimarranno chiusi alcuni svincoli dell'autostrada A8, arteria stradale che collega Milano ai laghi.

Dalle 21 di martedì 2 agosto e fino alle 5 del giorno dopo saranno chiuse le stazioni di saranno chiuse le stazioni di Solbiate Arno, Buguggiate e Lago di Varese Gazzada - queste ultime due, in modalità alternata - in entrata verso Varese. Come percorso alternativo Autostrade consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno. Dalle 21 di mercoledì 3 agosto e fino alle 5 del giorno dopo sarà chiusa la stazione di Cavaria in uscita per chi proviene da Milano. Società autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno.

A8 ma non solo, ci saranno chiusure anche sulla D08, la diramazione Gallarate-Gattco. Dalle 21 di giovedì 4 agosto e fino alle 5 del giorno dopo sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa Autostrade suggerisce di utilizzare le seguenti stazioni:

verso la A8: Gallarate o Solbiate Arno, entrambe sulla A8 Milano-Varese

verso la A26: Sesto Calende Vergiate

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento con l'A8 Milano-Varese, per il traffico proveniente da Varese e diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Genova/Gravellona Toce, Autostrade consiglia di proseguire sulla A8, uscire alla stazione di Gallarate e rientrare in autostrada utilizzando la stessa stazione in direzione Varese, per poi proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate Gattico.