"L'influenza ci preoccupa più del covid", ha detto Bertolaso

L'influenza preoccupa più del covid. Lo ha detto, martedì, l'assessore regionale al welfare (e già commissario lombardo sul covid) Guido Bertolaso, illustrando l'andamento della campagna vaccinale contro l'influenza di stagione. "Se dovesse esserci una ripresa dell'incidenza covid - ha affermato - stimiamo che sarà per le feste natalizie, ma siamo attrezzati. Tra le due, ci preoccupa e ci impegna di più la situazione influenzale". Anche perché quella di quest'anno è particolarmente fastidiosa dal punto di vista degli effetti clinici.

Bertolaso ha sottolineato che non è tardi per vaccinarsi contro l'influenza: "Siamo ancora in tempo, non vorrei che qualcuno pensasse che doveva farla a novembre", ha affermato, spiegando che la vaccinazione contro l'influenza andrà avanti a oltranza, finché ci saranno dosi a disposizione.

Pochi bambini vaccinati

Dal 14 al 20 novembre, in Lombardia, sono stati registrati oltre 130mila casi di influenza, mentre da settembre i casi sono circa un milione. Dal 12 ottobre al 23 novembre si sono vaccinate quasi un milone e 400mila persone. Erano state circa 100mila in meno nello stesso periodo del 2021. Secondo i dati forniti da Bertolaso, si è vaccinato contro l'influenza il 73% degli ospiti delle Rsa, ma solo l'8,4% dei bambini fino a 15 anni e il 35,9% degli anziani sopra i 65. Dallo scorso weekend, la vaccinazione è aperta a tutti, gratis, anche con gli open day.