Accorciati i tempi dei vaccini booster: da sabato prenotazione a 4 mesi

Dose booster di vaccino a 4 mesi. A Milano e in Lombardia a partire da sabato 8 gennaio si potrà prenotare il richiamo del preparato anticovid a partire da 4 mesi (120 giorni) dalla seconda iniezione.

Non solo, sempre da sabato potranno accedere alla prenotazione della terza dose anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il primo ciclo vaccinale. "In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster sarà effettuato con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo", ha spiegato sulla sua pagina Facebook la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti.

La vicepresidente, inoltre, ha esortato a prenotarsi prima di presentarsi agli hub vaccinali: "Vista la sempre alta affluenza ai centri vaccinali, Regione invita a non presentarsi in accesso diretto per non rischiare, di fatto, di allungare i tempi di attesa e creare problemi di gestione al personale impegnato nella vaccinazione. L'accesso alle prenotazioni sarà consentito attraverso i consueti canali. Le agende dei centri vaccinali di tutta la Regione sono state ampliate con nuove disponibilità per soddisfare l'aumento di richiesta di vaccino da parte della popolazione".

E oggi, ha annunciato sulla sua pagina Facebook la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, verranno superate le venti milioni di somministrazioni totali di vaccino dall'avvio della campagna vaccinale. "La nostra Regione continua a correre sempre più rapidamente, impegnata anche in questo ulteriore sforzo di contenere la minaccia della variante Omicron", ha puntualizzato la Moratti.