In Lombardia vaccini anticovid e antinfluenzali dal 20 novembre (per tutti)

Dal 20 novembre a Milano e in Lombardia il vaccino antinfluenzale e quello anticovid saranno aperti a tutti. Lo ha ricordato il governatore della Regione, Attilio Fontana, che proprio nella giornata di giovedì ha ricevuto entrambi i preparati.

Proprio oggi in Lombardia è stato superato il milione di somministrazioni di vaccinazioni antinfluenzali. "Un traguardo raggiunto prima dello scorso anno e che fa ben sperare che un numero considerevole di persone sia protetto dalle forme più gravi di influenza, prima che arrivi il picco - ha precisato Fontana -. È un ottimo segnale - ha sottolineato il presidente - significa che le campagne di sensibilizzazione fatte da Regione Lombardia stanno funzionando e che i nostri cittadini hanno acquisito consapevolezza dell'importanza del vaccino, in particolare le categorie più a rischio".

Il 66% delle vaccinazioni antinfluenzali effettuate, attualmente 1.004.101, infatti, hanno riguardato gli over 60 e il 13% soggetti con patologie. Il resto è stato somministrato alle altre categorie in target.

Intanto la sorveglianza delle sindromi simil-influenzali in Lombardia, il cui report viene pubblicato settimanalmente sul sito di Regione Lombardia, mostra che al momento non è stato rilevato alcun virus influenzale, ma altri virus respiratori come Rhinovirus ed Enterovirus. Dallo scorso 4 ottobre in Lombardia è partita anche la sorveglianza virologica negli individui che accedono nei Pronto Soccorso delle strutture pubbliche e private, in risposta all'esigenza di monitoraggio e contenimento delle epidemie da virus respiratori.

Nelle prime otto settimane di sorveglianza sono stati analizzati complessivamente 1.955 campioni respiratori, il 16,1% dei quali è risultato positivo per SARSCoV-2, il 15,2% per Rhinovirus e il 13% per Rhinovirus/Enterovirus. Il 3,8% dei campioni è risultato positivo per virus parainfluenzali.