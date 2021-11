In Lombardia "volano" anche le vaccinazioni antinfluenzali

“Dopo l’importante traguardo di mercoledì con 8 milioni di cittadini lombardi che hanno ricevuto due somministrazioni di vaccino anti covid, superiamo oggi le 528mila vaccinazioni antinfluenzali. La campagna negli ultimi quattro giorni ha avuto un importante slancio, con un media di 44mila somministrazioni al giorno. Nell’ottica della collaborazione e del gioco di squadra, mi piace evidenziare l’apporto arrivato dai Medici di famiglia che nei loro studi hanno somministrato circa 307 mila vaccini, più della metà delle vaccinazioni fatte fino a questo momento”. A dare l'annuncio giovedì pomeriggio è Letizia Moratti, assessore al Welfare di Regione Lombardia.

È importante proteggere dall'influenza anzitutto i soggetti a rischio, fra cui i bambini per i quali (nella fascia 2-6 anni) è riproposto il vaccino sotto forma di spray nasale a due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura. Per i bimbi da 6 mesi a 2 anni, invece, il vaccino viene somministrato tramite iniezione. "Un vaccino innovativo, indolore, assolutamente sicuro e vista la perdurante concomitanza con il covid, fortemente consigliato da medici e pediatri.

I cittadini possono prenotare la propria dose tramite il portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it, il numero verde 800.89.45.45, o rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o al pediatra. A oggi possono prendere appuntamento i cittadini over 65; le persone a rischio per patologia; le donne in gravidanza e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Il 15 novembre apriranno invece le agende per le altre categorie previste dal ministero della Salute.