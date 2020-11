Milano, i vaccini antinfluenzali arrivano anche in Duomo

Un altro punto per i vaccini antinfluenzali, questa volta dietro piazza Duomo, dove da venerdì sarà operativa una struttura della protezione civile del Comune di Milano. Ad annunciarlo il sindaco di Milano Beppe Sala e la vicesindaco Anna Scavuzzo.

"Prosegue la collaborazione del Comune di Milano per destinare propri luoghi alla cura della salute dei cittadini - scrive Scavuzzo su Facebook -. Dopo il parcheggio di Trenno, dedicato ai tamponi rapidi per il mondo della scuola, e la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, per le vaccinazioni di donne incinta e bambini, da venerdì diventa operativa anche la struttura della Protezione civile in piazzetta Reale, che sarà destinata alla somministrazione dell’antinfluenzale alle persone con più di 65 anni d’età, che prenotano attraverso i canali della Regione".

Grazie alla collaborazione con Asst Nord Milano e Ats Milano Città Metropolitana, l'obiettivo è arrivare a vaccinare 700 persone alla settimana con slot di dieci minuti dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 16, e la domenica, dalle 10 alle 13. Per informazioni e prenotazioni nell'ambulatorio dietro il Duomo contattare i numeri 800 638 638 (da rete fissa) 02 99 95 99 (da mobile) o consultare il sito prenotasalute.regione.lombardia.it.

Sempre per la campagna di vaccini contro l'influenza quattro ambulatori sono stati aperti anche negli edifici Aler della città; mentre, per i bambini, è disponibile un altro punto vaccini all'interno della metro 'Lilla', alla fermata 'Gerusalemme M5'.