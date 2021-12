Il 40% dei Lombardi ha prenotato la terza dose di vaccino anticovid

Continuano le iniezioni di vaccino a Milano e in Lombardia. La campagna vaccinale "sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a Stasera Italia su Rete 4 nella serata di mercoledì 8 dicembre, spiegando che 4 milioni di lombardi hanno già prenotato il 'booster' e 1,5 milioni lo ha ricevuto.

"Questa è la strada giusta e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno" ha commentato Fontana. E questo anche perché "la terza dose può contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante" Omicron, ha aggiunto il governatore.

Secondo i dati elaborati e diffusi dall'assessorato al welfare nella giornata di mercoledì 8 dicembre l'89,7% dei lombardi ha aderito e completato il ciclo vaccinale (percentuale calcolata su dati popolazione Istat). Il 6 dicembre, inoltre, sono state inoculate oltre 91mila dosi di vaccino, principalmente dosi booster (4.574 prime dosi, 7.008 seconde dosi e 79.980 terze dosi). La maggior parte dei preparati (oltre 25mila) sono stati iniettati nell'Ats di Milano. Per la giornata di oggi, giovedì 9 dicembre, Ats Milano - stando alle prenotazioni - dovrebbe inoculare 29.715 preparati anti-covid.