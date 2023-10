Vaccini covid e antinfluenzali: si parte oggi, chi deve farli

Vaccini anti covid e antinfluenzali: si parte. Da oggi, lunedì 2 ottobre, in Lombardia inizia infatti la nuova campagna vaccinale. Da questa mattina - si legge in una nota del Pirellone - potranno vaccinarsi sanitari, pazienti di ospedali e ospiti di Rsa, mentre dal 16 ottobre la possibilità sarà aperta a tutti "gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata" che potranno prenotare dal 9 sul portale dedicato.

Dopo l'open day di domenica - riservato a over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e scolastici e personale delle forze dell'ordine - da oggi prendono quindi il via ufficialmente le somministrazioni.

"Durante la somministrazione dell'antinfluenzale, potrà essere co somministrato il nuovo vaccino anti covid aggiornato XBB 1.5", ha sottolineato la regione. "Una campagna importante - ha detto l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine. Per quanto riguarda l'anti covid, sottolineo che si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di V dose".

Le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale sono:

• Persone a rischio per patologia;

• Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze;

• Donne in gravidanza;

• Operatori sanitari inclusi dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri ecc.;

• Persone di età uguale o superiore a 60 anni;

• Bambini 6 mesi - 14 anni;

• Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, insegnanti, personale scolastico, etc.

La vaccinazione anti covid 19 con vaccino XBB 1.5 è indicata per:

• Bambini 5-11 anni;

• Persone da 12 a 59 anni per categoria di rischio per stato di salute o professione (Forze dell'Ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti, personale scolastico, etc.);

• Persone di età uguale o superiore a 60 anni.