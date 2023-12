460mila vaccinazioni anti covid in Lombardia, quasi la metà nelle farmacie

Sono più di 460mila le vaccinazioni anti covid e antinfluenzali eseguite dai farmacisti dall'avvio della campagna in Lombardia, cioè dallo scorso 16 ottobre. Lo rende noto Federfarma insieme alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani. Per l'esattezza, sono state effettuate 274mila vaccinazioni antinfluenzali e 187.500 anti covid, con una media rispettiva di 5mila e 3.400 al giorno. Per sottoporsi al vaccino occorre utilizzare il portale di Regione Lombardia.

Il 46% dei lombardi si è affidato alle farmacie per la vaccinazione contro il covid, anche perché non ci sono più i grandi centri vaccini come durante la pandemia. "La capillarità dei presidi, l'efficienza del servizio offerto alla cittadinanza, con ampi orari di apertura tutti i giorni della settimana, la disponibilità dei colleghi del territorio e il rapporto fiduciario con le comunità rappresentano un valore aggiunto, come testimonia la risposta dei cittadini lombardi che sempre più scelgono di affidarsi al farmacista per vaccinarsi e, più in generale, per avere risposta alle loro esigenze di salute e prevenzione”, ha detto Andrea Mandelli, presidente degli ordini dei farmacisti italiani e della Lombardia.

"Covid e influenza continuano la loro corsa: per questo è fondamentale che il numero più ampio possibile di cittadini provveda a immunizzarsi, grazie anche al fatto che dal 20 novembre entrambe le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda e non soltanto alle categorie a rischio", ha aggiunto Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

Casi e ricoveri

Secondo i dati diffusi dalla Regione, in tutto il territorio si registra una crescita generalizzata degli accessi in pronto soccorso negli ultimi 30 giorni. I casi di covid, in particolare, sono aumentati dell'80%, quelli di influenza del 95%. Ma, per il covid, la statistica non tiene conto dei test fai-da-te e quindi le positività potrebbero essere più numerose. I ricoverati per covid sono 724 (un mese fa erano 431), quelli in terapia intensiva sono 44 (di cui 2 avevano fatto il richiamo vaccinale). Si sono anche contati, negli ultimi sette giorni, 120 decessi.