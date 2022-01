Lunga fila fuori dall'ospedale di Sesto per la notte bianca dei vaccini

È terminato con le luci dell'alba il secondo vax day all'ospedale di Sesto San Giovanni. Per il secondo venerdì di fila medici e infermieri hanno inoculato il vaccino a chiunque si presentasse davanti alla struttura ospedaliera anche senza appuntamento.

"Tante persone, anche da fuori Sesto, file ordinate, the caldo servito dalla Sos Sesto - ha commentato soddisfatto il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano -. Un’ottima organizzazione e un servizio potenziato (più linee vaccinali e più spazi coperti per l’attesa) ed efficiente molto apprezzato dai cittadini: siamo fieri di essere i primi in Italia a proporre questa iniziativa".

Non è l'ultimo appuntamento: l'operazione verrà replicata nella notte tra venerdì e sabato 29 gennaio. L'apertura - si legge in una nota - è rivolta a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi contro Covid-19, sia per le prime dosi che per le dosi booster. Verrà garantito l'accesso diretto senza prenotazione ai cittadini con più di 12 anni che vogliono effettuare la prima dose, mentre sarà necessaria la prenotazione sul portale regionale per le dosi booster e per i ragazzi dai 5 agli 11 anni per la fascia oraria 21-23. A partire dalle 23 e fino alle 8 verranno accolti eventuali cittadini che devono effettuare la dose booster o minori anche senza prenotazione.