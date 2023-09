Vaccino contro l'influenza: quando si parte in Lombardia, tutte le date

Vaccini antinfluenzali: la Lombardia vuole correre. Nelle scorse ore il Pirellone ha infatti fatto sapere che "attualmente sono già presenti nei magazzini della Regione circa 1milione e 200mila dosi", motivo per cui la campagna è pronta a partire.

Si inizia il 1 ottobre, con la giornata di apertura della campagna vaccinale, che offrirà "circa 4mila posti disponibili per la vaccinazione delle categorie previste". Dal giorno successivo verranno avviate le "vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza e pazienti cronici e per gli ospiti di Rsa, Rsd e Udo".

Dal 9, invece, "avvio vaccinazioni presso medici di medicina generale e pediatri di libera scelta aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente". Saranno gli stessi medici - ha chiarito il Pirellone - a procedere alle somministrazioni delle dosi secondo tempi e modalità definiti autonomamente. Dal 16 cominceranno le somministrazioni nelle farmacie aderenti e dalla settimana successiva, il 23, le dosi saranno inoculate nei centri vaccinali e nelle case di comunità.

Al momento il Pirellone non ha ancora chiarito a chi il vaccino sarà offerto gratuitamente ma è verosimile che la regione si rifaccia alle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità. E quindi: la vaccinazione dovrebbe essere gratuita per tutte le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza: donne in gravidanza, persone con patologie di base, soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, donne e uomini ricoverati presso strutture per lungodegenti, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, categorie di lavoratori come forze di polizia e vigili del fuoco.