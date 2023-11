Sabato giornata straordinaria di vaccinazioni a Milano: iniezioni anche in stazione

Una giornata dedicata ai vaccini. Regione Lombardia per sabato 25 novembre ha previsto una giornata di vaccinazioni straordinaria rivolta a tutta la popolazione con prenotazione obbligatoria e agende solo per questo evento, che riguarderà i vaccini anti covid e antinfluenzali.

"Sono in tutto 65 i centri vaccinali aperti in Lombardia - ha detto l'assessore al welfare, Guido Bertolaso - che saranno operativi per questa giornata speciale. L'invito che continuamente rivolgo ai cittadini lombardi è quello di vaccinarsi. È questo il periodo giusto visto che non è ancora arrivato il picco influenzale. Spero in un'adesione massiccia, in particolare da parte delle persone anziane".

Tra i centri vaccinali, l'unico non ospedaliero è la stazione ferroviaria di Cadorna a Milano. "Anche qui tutti i cittadini lombardi potranno vaccinarsi gratuitamente, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio. Un'iniziativa realizzata da regione Lombardia, in collaborazione con Trenord, Ferrovie Nord e l'ospedale San Raffaele che ha fornito i locali ubicati all'interno della stazione", ha chiarito il Pirellone.

"Un appuntamento importante e di sensibilizzazione - ha rimarcato l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente - nei confronti della cittadinanza. Il nostro obiettivo è permettere a tutti i viaggiatori di sfruttare questa occasione e vaccinarsi. Un invito rivolto non solo a chi usa il treno ma anche a tutti coloro che lavorano in Cadorna, a chi abita nelle vicinanze e a tutti coloro che grazie ai mezzi di trasporto possono raggiungere la stazione. Spero che in tanti possano aderire, dai più giovani ai più anziani. La vaccinazione rimane un fondamentale strumento di prevenzione per proteggersi dal Covid e dall'influenza stagionale".