A Milano e in Lombardia scattano le vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie

Da oggi, mercoledì 10 giugno, a Milano e in tutta la Lombardia si potrà prenotare il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dalle 12 sul portale creato ad hoc dalla regione. Il fatto è stato reso noto dalla direzione generale welfare.

I vaccini verranno somministrati dai 'Centri per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse' (centri Ist/Mts) delle Asst/Irccs lombarde e le prime dosi di 'Jynneos' verranno inoculate a partire da oggi "e saranno erogate a persone diverse", puntualizzano da palazzo Lombardia. Successivamente Aria (l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) attiverà un sistema di raccolta di prenotazione in previsione dell'arrivo di ulteriori vaccini. Le dosi messe a disposizione dal Ministero della Salute sono 2mila e il criterio di ripartizione sul territorio regionale segue l'andamento dell'epidemia con il 70% dei casi residenti a Milano.

Prima della vaccinazione un medico effettuerà l'anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal Ministero della Salute per la vaccinazione, in base alle dichiarazioni del soggetto.

L'offerta è infatti indirizzata al personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e a persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (msm) e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio: storia recente con più partner sessuali; partecipazione a eventi di sesso di gruppo, partecipazione a incontri sessuali in locali, club, cruising, saune; recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno) abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex). Avere già ricevuto una vaccinazione di vaiolo è condizione di esclusione. Indicativamente sono da accettare solo vaccinandi con meno di 45 anni.

"Oltre all'azione di profilassi - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti - attraverso la vaccinazione che partirà con le prime 2.000 dosi, per controllare la diffusione dei contagi sarà importante l'azione di informazione su eventuali comportamenti a rischio e le precauzioni da prendere a livello individuale". "Per questo - conclude la vicepresidente - ringrazio le associazioni del terzo settore coinvolte nell'Unità di coordinamento che mettono a disposizione in questo campo un importante bagaglio di esperienza. Un grazie anche alla rete di prevenzione delle malattie infettive della Lombardia che si è prontamente attivata per monitorare la diffusione del vaiolo delle scimmie, anche isolando e sequenziando il virus, e che adesso gestisce la fase operativa della vaccinazione".