Vaccino antinfluenzale anche per i bambini da sei mesi a sei anni

Da martedì 9 novembre in Lombardia si potrà prenotare la vaccinazione antinfluenzale per i bambini da sei mesi a sei anni. Lo rende noto l'assessora al Welfare - e vicepresidente della giunta - Letizia Moratti, aggiungendo che sono già state somministrate in tutto 353.798 dosi, di cui 309.646 agli ultra sessantacinquenni. Fino a questo momento è stato raggiunto il 22,3% dei cittadini vaccinati nel 2020.

Per ora possono prenotare la vaccinazione antinfluenzale gli ultra sessantacinquenni, le donne in gravidanza e chi è considerato a rischio per particolari patologie. Gli anziani possono già farsi somministrare nello stesso momento l'antinfluenzale e la terza dose di vaccino anti covid, sempre su prenotazione.

Per prenotare l'antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, chiamare il call center al numero verde 800.89.45.45 o farlo accedendo al portale dedicato: https:// vaccinazioneantinfluenzale. regione.lombardia.it/.