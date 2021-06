Chiara Ferragni si vaccina contro il covid: «Emozionata, facciamolo tutti»

Si è vaccinata contro il covid Chiara Ferragni, l'imprenditrice cremonese (trapiantata da tempo a Milano) di 34 anni. La mattina del 2 giugno ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia della somministrazione. «Sono veramente felice perché mi sembra finalmente di vedere una luce dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato della nostra vita», ha poi affermato nelle "storie" di Instagram la moglie di Fedez: «Vaccinatevi tutti, da stasera sono aperte in Lombardia le iscrizioni anche per gli under 30. Mi raccomando, è l'unico modo per uscire da questo incubo».

«Devo dare anche merito a Regione Lombardia per avere recuperato nella campagna vaccinale dopo mesi di disagio», ha proseguito la Ferragni: «Continuiamo così e vacciniamoci tutti per tornare a una vita normale». Questo nelle "storie". Nel post, stessi concetti ma, come spesso fa l'imprenditrice, in lingua inglese: «Un momento così emozionate che sembrava davvero lontano ed è finalmente arrivato: ho avuto la mia prima dose di vaccino anti covid. Dopo oltre un anno d'isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti».

Il vaccino alla nonna di Fedez e la polemica con la Regione

La Ferragni, all'inizio di aprile, era stata protagonista di una polemica (insieme al marito) con Regione Lombardia proprio sul tema dei vaccini contro il covid. Il motivo? La nonna di Fedez, 90 anni, nonostante si fosse prenotata con largo anticipo, non aveva ancora ricevuto la convocazione. Per gli over 80 era in funzione il portale di Aria, poi abbandonato, che non consentiva la prenotazione immediata dell'appuntamento ma obbligava i cittadini ad attendere un sms. Dopo lo "sfogo", l'Ats aveva però chiamato al telefono la nonna di Fedez fissandole l'appuntamento, provocando un'ulteriore rabbia: «Nonna Luciana, che aveva diritto di essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l'opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno?».

«Scoraggiante vedere la Lombardia che fa un casino dopo l'altro», aveva tra l'altro commentato la Ferragni. La risposta di Ats («la signora Luciana non aveva compilato correttamente i campi, omettendo il Comune») aveva fatto infuriare Fedez, che aveva dimostrato come, nella compilazione, il Comune "esce" automaticamente. E la rabbia dei due coniugi non era stata gradita dalla Lega, che aveva chiesto loro di restituire l'Ambrogino d'Oro ottenuto dal Comune di Milano nel 2020 proprio per le iniziative di solidarietà dei due sul covid.