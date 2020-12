Covid, scattano le vaccinazioni anche al Pio Albergo Trivulzio

Operatori sanitari ma non solo. Sono scattate anche al Pio Albergo Trivulzio di Milano le vaccinazioni anticovid. Nella giornata di domenica 27 dicembre il farmaco è stato inoculato anche a 12 della Baggina di Milano.

In totale le persone che diventeranno immuni al covid all’interno della struttura sono 50: 38 dipendenti e 12 ospiti. “Tutto è andato per il meglio, abbiamo cominciato alle 15 puntuali — ha commentato Fabrizio Pregliasco, consulente tecnico-scientifico dell'azienda di servizi alla persona per quanto riguarda la gestione del capitolo coronavirus —. I primi vaccinati sono stati il geriatra Marco Froldi, fra i dipendenti, e l'88enne Franco Brioschi fra gli ospiti. È andato tutto bene. Brioschi ha anche fatto una videochiamata con il fratello che ha assistito in diretta alla somministrazione dell'iniezione scudo".

"Ho visto un grande entusiasmo e dedizione - ha concluso Pregliasco - Entusiasmo testimoniato anche dalla grande quota di adesioni alla vaccinazione che abbiamo in questa struttura rispetto ad altre. Siamo a oltre l'80% fra i sanitari operativi qui".