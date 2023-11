Come prenotare il vaccino gratis per tutti

Partono dai oggi, lunedì 20 novembre, le vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid gratis per tutti, finora aperte solo a determinate categorie di lavoratori o persone più fragili. È possibile prenotare online per entrambe le profilassi o telefonare al numero verde con la propria tessera sanitaria. Sul sito della regione Lombardia si consiglia di contattare, prima della prenotazione, il proprio medico di base per verificare se ha aderito alla campagna vaccinale per effettuare la profilassi direttamente nel suo studio.

“Spero che in tanti aderiscano alla campagna di regione Lombardia. Ad oggi l'influenza non è un problema, ma sappiamo benissimo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo diventerà con i disagi che, conseguentemente, comporterà. In particolare, alle persone anziane. Perciò invito tutti a vaccinarsi”, ha commentato l’assessore al welfare Guido Bertolaso.

Qual è l'andamento dell'influenza in Lombardia?

La sorveglianza delle sindromi simil-influenzali in Lombardia (RespiVirNet), il cui report viene pubblicato settimanalmente, rivela che al momento non è stato rilevato alcun virus influenzale, ma altri virus respiratori come Rhinovirus ed Enterovirus. Nella settimana dal 6 al 12 novembre 'incidenza in Lombardia è di 8,9 persone con sintomi su 1.000, con la fascia d'età 15-64 anni maggiormente colpita. La 45esima settimana ha visto 2.611 nuovi casi di "simil-influenza".