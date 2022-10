L'influenza è tornata (in anticipo), c'è già il vaccino

E' tornata l'influenza. Per due inverni quasi non s'era vista, sia perché il covid aveva "monopolizzato" i contagi, sia perché l'uso di dispositivi di protezione e i vari lockdown avevano indubiamente diminuito la possibilità che il virus influenzale si potesse diffondere. Ora, invece, secondo i dati diffusi dagli esperti, già dopo metà settembre in Lombardia l'incidenza del virus è stata segnalata in aumento rispetto agli scorsi anni, sebbene non preoccupante in termini assoluti.

I virologi, come Fabrizio Pregliasco, hanno già avvertito che ad altre latitudini, dove l'inverno è già trascorso, la variante influenzale di quest'anno ha causato problemi non da poco. In Australia, per esempio, l'epidemia influenzale sarebbe stata la peggiore degli ultimi cinque anni. Ed è pronta a partire la campagna vaccinale, aggiornata con il ceppo dominante del 2022.

In particolare, in Lombardia sarà possibile vaccinarsi contro l'influenza a partire da mercoledì 5 ottobre, per determinate categorie. Gli ultra sessantenni e i fragili, per esempio, potranno farlo negli hub vaccinali dedicati al covid come le Scintille a Milano, dove verrà proposta la vaccinazione combinata. I consultori invece proporranno il vaccino, sempre dal 5 ottobre, alle donne incinte.

Gli scaglioni

Discorso a parte per i medici di famiglia. A loro spetterà anzitutto raccogliere le adesioni, sempre da parte di determinate categorie: fragili, ultra sessantenni, ma anche bambini da sei mesi a sei anni. A partire dal 10 ottobre, i dottori potranno ritirare in farmacia i vaccini di cui hanno bisogno. E infine c'è il sistema autonomo di prenotazione, sul portale regionale, per farsi iniettare il vaccino in ospedale o in farmacia (in quest'ultimo caso bisogna essere maggiorenni). La Regione ha già fissato un calendario: le prenotazioni possono essere effettuate dal 18 ottobre, mentre gli appuntamenti partiranno a scaglioni: il 24 ottobre per gli over 60 e i fragili, il 31 ottobre per gli under 14, il 15 novembre per insegnanti e membri delle forze dell'ordine. Poi, se avanzeranno dosi, potranno vaccinarsi tutti gli altri.