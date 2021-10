Quando si può prenotare il vaccino antinfluenzale in Lombardia (e chi può farlo gratis)

Quando si potrà prenotare il vaccino antinfluenzale in Lombardia? La risposta è arrivata martedì sera dal Pirellone, che con una nota ha definito i prossimi passi per la campagna di vaccinazione antinfluenzale in regione, che quest'anno avverrà - almeno in parte - in concomitanza con la somministrazione delle terze dosi dei sieri anti covid.

"Per quanto riguarda l'offerta del vaccino antinfluenzale, non in abbinamento con il vaccino anti covid 19, - hanno spiegato dalla giunta guidata dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore al welfare, Letizia Moratti - la prenotazione sarà possibile a partire dal 28 ottobre, su una piattaforma informatica dedicata, nel centro più vicino. L'offerta gratuita sarà garantita a tutti i soggetti previsti dalla circolare ministeriale dell'8 aprile 2021: over 65, persone fragili, donne in gravidanza e bambini da 6 mesi ai 6 anni", hanno chiarito dall'amministrazione regionale.

Da metà ottobre - quindi prima dell'avvio delle prenotazioni - "partirà comunque, in via prioritaria, la somministrazione del vaccino antinfluenzale presso gli ambulatori dei medici di medicina generale che aderiscono alla campagna, mediante l'organizzazione delle proprie agende e l'adesione dei propri pazienti".

La stessa regione - che intanto ha sospeso le terze dosi anti covid in farmacia - ha però previsto la cosomministrazione dei sieri antinfluenzali e anti covid per alcune categorie. "La terza dose è offerta in cosomministrazione con l'antinfluenzale presso i centri vaccinali a cittadini over 80 e a cittadini immunocompromessi", si legge nella stessa comunicazione arrivata dal Pirellone.

Quest'anno - per evitare il caos del 2020, quando l'antinfluenzale era stato praticamente introvabile per i ritardi negli acquisti - la regione ha già ordinato più di due milioni e mezzo di vaccini antinfluenzali.