Il giovane imprenditore e lo sfogo virale: "Basta me ne vado da Milano, costa troppo"

Il tema del caro affitti a Milano torna prepotentemente sulla scena. Il fondatore di NCode - startup che offre corsi e strumenti per lanciare prodotti digitali - Lorenzo Lodigiani ha scritto negli scorsi giorni un post su Linkedin diventato presto viralissimo, con migliaia di condivisioni. L'imprenditore 23enne, infatti, ha deciso di lasciare Milano. Troppo alto il costo della vita. Si trasferirà a Torino.

"Me ne vado da Milano. Anzi, a dirla tutta me ne sono già andato. Venerdì mi sono preso la giornata, ho fatto i pacchi, e ho fatto il trasloco. Ho deciso di dare priorità al mio benessere fisico e mentale, e a Milano non sentivo di poterlo fare. Milano è una città che chiede tanto, e che sicuramente dà tanto, ma post-covid non ho più visto tutti questi grandi vantaggi", racconta.

"Milano non è sostenibile per un giovane aspirante imprenditore: il costo della vita non mi ha mai permesso di uscire la sera senza prima farmi i calcoli su come quell'uscita avrebbe impattato sulle mie finanze. Milano è sicuramente molto efficiente, ma per certi versi scomoda a mio avviso: se non hai budget per vivere in centro vivi in periferia dove i servizi non sono gli stessi, e dove per arrivare ovunque tu voglia andare devi comunque mettere in conto mezz'ora buona, e ammetto che dopo lunghe giornata di lavoro il pensiero di prendere e cambiare metro o bus ha messo in difficoltà la mia voglia di uscire", prosegue.

"La verità è che ho a lungo cercato motivi che mi facessero rimanere a Milano, ma al momento non ci trovo un senso per me. Quindi, what's next? Ncode.it è sempre di più una remote company: Giuseppe sarà in Uk per il mese, il team è sparso tra Como, Genova e Bologna, e io mi trasferirò a Torino. Alla fine è solo un'ora di treno da Milano, e ciò mi permette comunque di poter esserci in qualunque momento necessario. Scelta giusta? Lo scopriremo", conclude.

Le reazioni

In molti nei commenti sono concordi con il pensiero di Lodigiani. "Sono d'accordo Lorenzo, ho fatto la stessa scelta, dopo oltre 10 anni a Milano. Infatti ad un certo punto Milano non offriva più ciò di cui avevo bisogno. Lei è cambiata, io sono cambiata. Sicuramente il beneficio delle relazioni era uno degli aspetti più importanti ma oggigiorno ci si sposta facilmente e le relazioni si fanno facilmente anche online", scrive Alice Marmieri. Altri, invece, non condividono la scelta, rimarcando il fatto che Milano ha opportunità di business sconosciute a molte altre città italiane e che anche nell'hinterland si trovano ottimi servizi.