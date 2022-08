In Lombardia arriva il vaccino per il vaiolo delle scimmie

Più di 250 contagiati e 2 ricoverati, ad ora. Regione Lombardia ha costituito una unità di coordinamento per la gestione e attività di controllo dell'epidemia da vaiolo delle scimmie. "Il gruppo di lavoro - hanno spiegato dal Pirellone - è stato fortemente voluto dalla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, rispetto a una situazione epidemiologica non grave ed emergenziale, ma che merita attenzione per la crescita costante nei numeri dei contagi sul territorio".

"L'unità di coordinamento monitorerà l'andamento dell'epidemia, coordinerà la rete lombarda dei centri delle infezioni sessualmente trasmissibili e predisporrà indicazioni operative per prevenire le infezioni", hanno chiarito dalla direzione generale Welfare, che guiderà il neonato ente.

Obiettivo del gruppo di lavoro - composto da esponenti della dg welfare, dei responsabili di centri di malattie infettive e di tre rappresentanti del mondo delle associazioni - sarà "monitorare dal punto di vista epidemiologico l'andamento dei casi, condividere le strategie di vaccinazione e verificare l'andamento clinico della patologia con interesse ai casi che si presentassero eventualmente più gravi".

Lo stesso Pirellone ha poi annunciato che "dalla prossima settimana sarà disponibile, presso la rete lombarda dei centri per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, la prima fornitura di vaccini, a disposizione delle persone a rischio contagio".