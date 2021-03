Cantiere per la posa delle barriere, due settimane di chiusure notturne sulla Valassina

Lavori sulla Valassina per le barriere di sicurezza. Chiusure in direzione Milano

Due settimane di chiusure notturne lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga anche tra la Brianza e il Milanese. Anas ha programmato i lavori di fornitura e posa in opera di canalette metalliche per la captazione e lo smaltimento delle acque di infiltrazione e lavori di verniciatura delle pareti, di pulizia e di sostituzione della segnaletica marginale all'interno della galleria del Monte Barro lungo la statale 36 dal km 49,100 al km 44,400 in provincia di Lecco.

Saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle barriere di sicurezza dal km 28,500 al km 24,100 in direzione Milano, in Brianza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dalla serata di mercoledì 3 marzo fino al 18 marzo, dal lunedì al giovedì esclusi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 21 alle ore 5.

La circolazione stradale in direzione Milano sarà deviata lungo la S.P. 102, con uscita obbligatoria al km 28,500 (svincolo di Arosio-Briosco) e sulla S.P. 9 con rientro in statale al km 24,100 (svincolo di Giussano, Erba, Como).