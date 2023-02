Il ministro Valditara col volto di un maiale: la protesta di Blocco Studentesco

Manifesti in cui il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è raffigurato col volto che per metà è quello di un maiale e striscioni contro l'alternanza scuola-lavoro. È la protesta firmata Blocco Studentesco e andata in scena nella mattinata di venerdì 3 febbraio.

Gli studenti dell'associazione studentesca d'ispirazione neofascista hanno affisso volantini davanti alle scuole e all'ufficio scolastico regionale per protestare contro le politiche promosse da Valditara. "Il ministro Valditara - si legge in una nota degli organizzatori - ha trovato il tempo di volare a Davos, in concomitanza del World Economic Forum, ed elogiare il disastroso percorso di alternanza scuola-lavoro, ribadendo come essa sia fondamentale, aggiungendo inoltre come la scuola vada improntata maggiormente all'orientamento ed aperta ai finanziamenti privati".

"I tre studenti morti nell'ultimo anno - continua il comunicato - non sembrano fermare la volontà del ministro di indirizzare il sistema scolastico verso una sempre maggiore aziendalizzazione, con sempre più tutor e orientamento. Le ricette di Valditara sono state, fino ad adesso, condite solamente da continui tagli pubblici e atteggiamenti repressivi da sceriffo". "Un ministro che prende ordini da Davos, capitale del capitalismo globale - conclude la nota - non può che fare il male degli studenti. Ancora una volta Valditara ha mostrato la sua idea di scuola, fondata sullo sfruttamento, soldi rubati all'educazione e terreno fertile per aziende e multinazionali".