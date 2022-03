Dall'Ucraina a Milano, la fotografa e tiktoker Valerish incontra Sala

Si trova in Italia la fotografa e "tiktoker" ventenne Valerish, ucraina di Chernihiv, scappata dalla guerra dopo aver mostrato al mondo, attraverso i suoi canali social, la devastazione della sua città. E ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala, poi (domenica 27) ha partecipato a Roma alla maratona televisiva di beneficenza per l'Ucraina, che si è tenuta in contemporanea in molte piazze del mondo: anche a Milano, in piazza del Duomo.

"Una giornata semplice col sindaco di Milano Beppe Sala", ha scritto Valerish su Instagram: "Abbiamo parlato del nostro 'amore' per la Russia e di come possiamo aiutare la mia città natale, Chernihiv. Credo che l'organizzazione di volontari 'Palyanitsya', da questo momento, avrà più forza di prima. Grazie all'Italia e alla gente che supporta i civili ucraini".

La città di Chernihiv, 300 mila abitanti, si trova nella parte settentrionale del paese ed è quasi completamente distrutta dalle bombe sganciate dalla Russia. Secondo il sindaco, negli ultimi giorni la situazione si è resa ancora più grave per l'estrema difficoltà di evacuazione dei civili, inoltre scarseggiano acqua e cibo.