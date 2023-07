Vandalizzano loggia Mercanti: subito presi due ragazzini

Alle ore 7.40 una pattuglia del Nucleo Duomo della polizia locale durante uno dei controlli quotidiani in piazza dei Mercanti sorprende due giovani assopiti sul monumento della Loggia imbrattato da alcune scritte in blu che si estendono anche sul pavimento del Broletto, il più giovane è anche sporco in viso dello stesso colore. Gli agenti li svegliano e li interrogano sulle scritte fatte con la bomboletta spray ma i due negano di esserne gli autori. Parte la richiesta alla Centrale Operativa di verificare le immagini registrate nel corso delle ore precedenti dalle telecamere poste in luogo: alle 6.37 si vedono i due scrivere a terra alcune parole o nomi, quindi i giovani vengono accompagnati dagli agenti presso l'ufficio arresti della Polizia locale (Ucaf) per l'identificazione.

Contemporaneamente Amsa e gli uffici competenti del Comune sono stati avvisati per effettuare la pulizia delle scritte sul lastricato e sul monumento. Gli autori sono due ragazzi di origine marocchina, il primo, vent'anni, e il secondo un minore di diciassette. Quest'ultimo era già stato notato dagli agenti perché da qualche giorno si aggirava nella loggia. L'accusa è deturpamento di beni immobili con l'aggravante del monumento di pregio (art. 639 e 639 bis del Codice Penale) e resistenza a pubblico ufficiale per quanto riguarda il minore.



"La Loggia dei Mercanti continua a essere sotto stretta sorveglianza - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza del Comune di Milano -. Grazie al costante intervento degli agenti del Nucleo Duomo. È un luogo a disposizione dei cittadini ma vogliamo che ne sia rispettata la bellezza e il significato storico e civico, per questo continuano i controlli del dispositivo della Polizia locale con l'ausilio del sistema di videosorveglianza".