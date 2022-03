Palazzi e vetrine imbrattate durante la manifestazione dei centri sociali

Frasi contro le forze dell'ordine, contro lo stato e vetrine imbrattata. Succede sui Navigli a Milano, quartiere che nella serata di mercoledì 16 marzo è stato interessato dal corteo in ricordo di Davide Cesare (conosciuto come Dax), ragazzo ucciso nel 2003 fuori dal centro sociale Orso da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, simpatizzanti di estrema destra.

"C’era da aspettarselo, è noto a tutti il modus operandi dei militanti antifa - chiosa in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano -. Non è più possibile tollerare slogan come 'Più sbirri morti', '1213', la traduzione numerica dell’acronimo inglese Acab, All Cops Are Bastard, non mi aspetto la condanna della giunta Sala che chiude gli occhi di fronte ai centri sociali ma mi auguro che vengano presi seri provvedimenti nei confronti di vandali e seminatori d’odio che non hanno alcun rispetto per il bene comune e per la democrazia".

La manifestazione

Il corteo è partito alle 20 in via Brioschi angolo via Zamenhof, il punto dove il ragazzo venne ucciso e dove oggi si trova una targa commemorativa. Il serpentone, con alcuni fumogeni, si è mosso tra le vie del Ticinese, passando per viale Tibaldi, via Meda e via Pavia, per poi risalire lungo verso il Naviglio e fino alla Darsena e infine tornare e chiudersi in via Gola. La manifestazione si è svolta sotto gli occhi delle forze dell'ordine.