Quasi pronta la vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord

La vasca di laminazione del Seveso di competenza del Comune di Milano, situata al Parco Nord in prossimità di Bresso, è pressoché pronta e sarà in funzione tra 15 o 20 giorni. Lo ha annunciato lunedì pomeriggio l'assessore alla protezione civile Marco Granelli, che ha pubblicato su Facebook le fotografie della vasca con un po' d'acqua, spiegando che sarà così "in assenza di allerta, circa 11 mesi all'anno".

È del 31 ottobre l'ultima esondazione del Seveso, un fenomeno sempre più frequente che quel giorno ha toccato anche il quartiere Isola, come era già avvenuto a metà novembre del 2014. Immediatamente erano scoppiate polemiche proprio sulle quattro vasche di laminazione ideate da anni, ma non ancora attive, che dovrebbero 'raccogliere' l'acqua del Seveso in caso di piena, evitando l'esondazione a valle a Niguarda.

Era stato proprio Granelli a dare il via allo scontro verbale, accusando la Regione Lombardia di essere in ritardo sulle tre vasche di sua competenza, a nord del capoluogo, mentre Milano, con la 'sua' del Parco Nord, era quasi pronta. Il collaudo della vasca sarebbe infatti partito di lì a pochi giorni. I ritardi nella realizzazione, a onor del vero, si erano tuttavia accumulati nel tempo per tutt'e quattro le vasche, compresa quella milanese.

"Negli occhi - scrive Granelli nel suo post - abbiamo ancora tutti le immani tragedie che hanno colpito tante comunità del nostro Paese con persone decedute e danni enormi". L'assessore prosegue ricordando che a Milano "sono ancora in azione i mezzi di Amsa e MM per pulire strade e tombini, e tanti privati stanno pulendo e cercando di sistemare i danni dovuti ad acqua e fango in cantine, magazzini, box, piani terreni di abitazioni e attività commerciali".

Infine l'assessore Granelli afferma che è necessario andare "avanti il più veloce possibile, per avere la vasca di Milano in funzione (15-20 giorni), per le altre tre vasche del Seveso in Lombardia di competenza di Regione Lombardia, in tutto il nostro Paese, dove forse serve un'altra azione 'Italia sicura', come fece nel 2015 il governo guidato dal Pd".