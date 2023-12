"Aperta" la vasca contro le esondazioni del Seveso: come funzionerà

Stop esondazioni. "La vasca di contenimento delle piene del fiume Seveso è operativa da fine novembre e può essere utilizzata in caso di emergenza meteo", ha fatto sapere lunedì pomeriggio il comune di Milano, mettendo la parola fine a un cantiere, tra Milano e Bresso, che andava avanti ormai da anni.

"Nelle prossime settimane saranno completate le piantumazioni nell'area della vasca, le ultime sistemazioni a verde e delle panchine, oltre alla posa delle zattere per la nidificazione degli uccelli nell’invaso. Sono stati eseguiti tutti i collaudi funzionali necessari per verificare il buon funzionamento degli impianti, delle pompe e delle paratie, con le diverse simulazioni e in occasione del primo evento meteorologico con significative piogge verrà effettuata l'ultima prova di riempimento con l'acqua del fiume Seveso", si legge in una nota di palazzo Marino.



“Si tratta della prima vasca, tra le quattro previste, interamente realizzata nell’ambito del piano per il contenimento delle esondazioni e delle piene del fiume Seveso che allagano i quartieri milanesi di Niguarda, Pratocentenaro, Ca' Granda, Istria, Zara, Maggiolina e talvolta anche Isola - hanno dichiarato gli assessori all'Ambiente Elena Grandi e alla Protezione Civile Marco Granelli -. Grazie al lavoro di Mm spa abbiamo completato un'opera fondamentale e ci auguriamo che presto vengano completate anche le altre tre in modo da proteggere le nostre strade, cantine, negozi dalle periodiche invasioni di acqua e fango che creano tanti disagi e danni. Non dimentichiamo però che, per la corretta gestione dell’acqua e la riduzione del rischio idrogeologico, i nostri fiumi avranno bisogno di interventi strutturali di decementificazione, di rinaturalizzazione delle sponde e di progetti che in futuro tengano conto dell’invarianza idraulica”.



In caso di allerta meteorologica, secondo le procedure definite tra gli enti competenti, il laghetto viene svuotato in circa tre ore. Se vi è il rischio di esondazione, il laghetto viene quindi riempito dalle acque eccedenti del Seveso con l'apertura delle paratie, in un tempo variabile tra 3 e 10 ore. L'acqua del fiume, prima di entrare nella vasca, viene ripulita da rami e altri materiali grazie a un sistema di griglie. "L'acqua rimarrà nell'invaso per tutta la durata della piena per poi essere reimmessa nel fiume, una vota terminata l'allerta, mediante un sistema di pompe", ha garantito il comune.

"La vasca, svuotata dalle acque del fiume viene ripulita dai residui della piena e nuovamente riempita con acque pulite di falda, costantemente mosse in modo da ossigenare le acque, evitare ristagni e la propagazione di alghe. L'intero ciclo di svuotamento, pulizia della vasca e reimmissione dell'acqua pulita può durare tra i quattro e sei giorni, in base all'entità del fenomeno meteorologico. Per la maggior parte dell'anno - ha assicurato palazzo Marino - la vasca è un vero e proprio laghetto adatto anche alla nidificazione e allo stazionamento degli uccelli acquatici, grazie al posizionamento di speciali zattere piantumate, ospitali per la fauna. Intorno al laghetto e lungo le sponde vi saranno aree verdi".

"Il laghetto è adiacente a un bosco ampliato con nuove alberature. Intorno ad esso sono state costruite piste ciclopedonali collegate al parco Nord e alla città. Tutti gli accessi al laghetto sono videosorvegliati per garantire la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. In caso di piene - ha concluso l'amministrazione - un sistema di barriere automatiche impedisce l'accesso a pedoni e biciclette, dando comunicazione di allerta tramite pannelli a messaggio variabile".

L'interrogazione in Regione

Intanto, in Regione Lombardia, Onorio Rosati di Alleanza Verdi-Sinistra ha presentato un'interrogazione sulle vasche di laminazione di competenza regionale, giacché la vasca tra Milano e Bresso, ovviamente, serve soltanto a evitare allagamenti a Milano, ma non a monte del capoluogo. "Al momento - si legge in una nota di Rosati - l'unica vasca completata è quella di Bresso. Le vasche di Lentate e Varedo, che rappresentano il 63 per cento dell'opera finale, per il momento hanno solo completato l'iter progettuale".

Rosati, nell'interrogazione, ha chiesto lo stato d'avanzamento dei lavori per prevenire gli allagamenti dovuti al Seveso e anche se è previsto un "de-inquinamento" del fiume.