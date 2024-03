Dove saranno costruite due nuove vasche di laminazione nel Milanese

Sono partiti i lavori per la costruzione di due vasche di laminazione per ridurre il rischio di allagamento. Due i cantieri, uno a Carnate (Monza) e il secondo a Gessate. L'investimento complessivo ammonta a 18 milioni di euro a cui vanno aggiunti 6.600.000 euro stanziati dal 2020 a oggi per i lavori di manutenzione straordinaria sui due corsi d'acqua in questione: il Molgora e il Trobbia.

La vasca di laminazione a Gessate serve a tenere sotto controllo il torrente Trobbia. Il finanziamento è di 5.700.000 euro per un vasca con un volume di 126.500 mc. Il sistema permetterà di tutelare non solo il comune di Gessate in caso di alluvione, ma anche quelli di Bellinzago Lombardo, Inzago e Pozzuolo Martesana. Il progetto prevede altre aree di laminazioe nei pressi di Bellinzago e Masate, con un volume di 200mila mc l'una, e l'ampliamento a Inzago per 140mila mc e Rio Vallone per 200mila mc. Per un totale di quasi 15 milioni di euro di finanziamento.

Per quanto riguarda la vasca di laminazione a Carnate il finanziamento previsto ammonta a 12.600.000 euro. L'obiettivo è limitare i fenomeni di allagamento del torrente Molgora grazie a un'area dal volume di 350mila mc. Qui verranno salvaguardati anche i comuni di Vimercate, Burago di Molgora e Agrate Brianza. Questo progetto prevede, inoltre, l'installazione di una postazione di birdwatching. Altri interventi del genere sono previsti anche a Gorgonzola e Pessano con Bornago.