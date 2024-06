Vasco Rossi a San Siro: come raggiungere lo stadio con la 'zona rossa'

Vasco Rossi in concerto allo stadio Meazza per sette date milanesi. Anche per questi live il Comune di Milano ribadisce le nuove regole del piano di mobilità per gli eventi a San Siro di questa estate. Il rocker si esibirà il 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno.

Non sarà possibile circolare in auto dalle 12 del giorno del concerto fino al termine dell’evento. Nella zona adiacente allo stadio saranno presenti i mezzi per la rimozione delle auto in sosta vietata. Dal divieto sono esclusi i residenti, le auto al servizio di persone con disabilità, i taxi e gli ncc. E, ancora, gli autonegozi autorizzati, bici e moto, i veicoli diretti all’interno di proprietà privare.

Anche le auto dirette ai parcheggi di via Tesio, Achille e piazzale dello Sport sono esenti dal divieto e quelle dirette alle soste a pagamento sulla carreggiata laterale di viale Caprilli e piazzale dello Sport. “Per agevolare meglio l’uscita degli spettatori dai parcheggi di via Tesio sarà istituito un varco di controllo nell’area in cui vige il divieto di transito, nel punto tra via Harar – via Dessiè – via San Giusto”, spiega l’Amministrazione comunale in una nota.

I mezzi Atm

Il Comune consiglia comunque di utilizzare i mezzi di trasporto per raggiungere lo stadio. Le stazioni più vicine sono Lotto o San Siro Stadio con M1 e M2. In alternativa a Lampugnano è disponibile la navetta che porta allo stadio o il tram 16. Il parcheggio di Lampugnano è aperto fino alle 2 di notte.

In occasione del concerto, la M1 e la M5 chiudono più tardi. I treni della Rossa restano in servizio da Lotto verso Sesto Fs con ultima partenza all’una. Stesso vale per l’ultimo treno della M5 da San Siro Stadio verso Bignami. Dopo la chiusura delle metro saranno disponibili gli autobus notturni. Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine del concerto. Per tutte le info consultare la pagina apposita di Atm.