Vasco Rossi a San Siro: i fan dormono in tenda davanti ai cancelli. Video

Tutto per il Blasco. In vista del primo dei sette concerti di Vasco Rossi a San Siro - appuntamento venerdì sera al Meazza - i fan del rocker di Zocca hanno trascorso la scorse notte dormendo in alcune tende posizionate fuori dall'impianto sportivo di piazza Moratti. L'obiettivo, chiaramente, è guadagnare la prima fila per lo show.

Le immagini sono state pubblicate proprio da Vasco sul suo profilo Instagram: "Ci vediamo stasera per la prima delle 7 date a San Siro. Sono arrivato per restare - le sue parole -. San Siro per me è 'casa'. Con sette concerti di fila, quest’anno è la mia residenza per 20 giorni. Al Meazza, non essendoci la pista intorno al prato, li hai tutti lì, sessantamila che ti circondano e ti abbracciano. Un effetto di calore incredibile. E vi vedo tutti. Evviva".

Dopo venerdì, Vasco sarà al Meazza l'8, l'11, il 12, il 15, il 17 e il 20 giugno.