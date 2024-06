Vasco Rossi in concerto sotto il diluvio a San Siro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cantante bagnato, concerto fortunato. E di fortunato, Vasco Rossi, ha un intero tour per l'Italia completamente sold out dove le tappe milanesi sono ben sette. Il rocker modenese ieri sera, nella sua terza serata a San Siro, ha beccato la pioggia. Il diluvio che ha colpito Milano e provincia martedì non ha risparmiato lo show del cantautore che, però, non si è fermato incendiando - anche letteralmente considerata la scenografia con tanto di fiamme vere - il Meazza.

A non fermarsi davanti alla pioggia, ovviamente, ci sono stati anche i fan. Gli spettatori, che hanno atteso quel momento per mesi, si sono muniti di ombrelli e k-way presentandosi a San Siro equipaggiati e pronti ad affrontare anche il diluvio pur di vedere l'intero show del loro beniamino. C'è chi si è riparato con teloni di plastica condivisi con amici e sconosciuti. I più sfortunati sono stati gli spettatori nella zona prato.

Dopo il 7, l'8 e l'11 giugno, Vasco Rossi torna a San Siro anche questa sera, mercoledì 12. Dopo una breve pausa gli show al Meazza riprenderanno il 15 a cui seguiranno altre due date: 19 e 20 giugno. Qui tutte le info sui mezzi e su come raggiungere lo stadio.