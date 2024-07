“Sarebbe fantastico se San Siro venisse dedicato solo ai concerti”, ha detto Vasco

Trasformare San Siro in un’arena interamente dedicata ai concerti. È l’idea lanciata sui social da Vasco Rossi, reduce da sette concerti consecutivi al Meazza.

“Il secondo colpo grosso a San Siro un mese fa. 8 giugno. Il secondo di sette concerti. Sette di fila e tutti sold out! Ma a parte il nuovo record che abbiamo stabilito… la cosa che conta è che ci siamo ritrovati a San Siro… uno stadio fantastico dove è uno spettacolo anche vedere il pubblico così vicino - ha scritto il rocker sui social -. Per me vale la regola del monumento storico, è ovviamente anche un sentimento di carattere affettivo. Sarebbe fantastico se venisse dedicato solo ai concerti. In Italia non abbiamo strutture dedicate alla musica… sarebbe 'un colpo grosso' se San Siro diventasse una di quelle”.

Per il momento è ancora incerto il futuro dello stadio: Milan e Inter stanno procedendo su canali paralleli per una loro arena, ma non si sono mai apertamente espresse su un eventuale abbandono del Meazza. Nelle scorse settimane il sindaco Sala ha mostrato ai club uno studio di fattibilità realizzato da Webuild per ristrutturare lo stadio. “So che le squadre stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, stanno parlando con Webuild”, aveva detto il sindaco nei giorni scorsi.