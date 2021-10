Vasco Rossi si è scagliato contro i Novax

Nessuno sconto per i novax, anzi: per loro solo parole di fuoco. Vasco Rossi si è scagliato contro chi non vuole inocularsi il vaccino anticovid durante la conferenza stampa di mercoledì 13 ottobre a Milano dove ha presentato il nuovo album 'Siamo qui', in uscita il 12 novembre prossimo.

"Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa - ha chiosato il rocker di Zocca -. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così".

"Per questo mi dissocio da quello che dice Red Ronnie ultimamente - ha proseguito il rocker - quando va a parlare come opinionista tratta di argomenti che non conosce. Una volta ha detto che i testi dei rapper sono violenti e istigano i ragazzini alla violenza. Mi ricorda quando Salvalaggio diceva che io ero responsabile dei giovani che si drogavano perché cantavo 'Coca Cola' ma io raccontavo i giovani di quel tempo".

"Io - ha sottolineato Vasco Rossi - credo nella scienza, se ho mal di denti prendo un antidolorifico. Non vado a parlare con un santone. La mia posizione la conoscete, ho obbligato a mettersi la mascherina chi veniva davanti casa mia a prendersi l'autografo, tutto qua ma io non consiglio niente".

Più in generale, ha spiegato Vasco, "le parole sono usate in modo vergognoso oggi. Quando sento urlare 'libertà, libertà' penso che la libertà non sia quello. La libertà ha senso quando è all'interno di un limite, altrimenti non è libertà ma caos. Noi negli anni '70 lo avevamo già capito, non mi aspettavo di tornare indietro come stiamo facendo ora".

"Non mi aspettavo che si tornasse indietro - ha concluso -. Si torna a mettere in discussione cose che per me erano chiare. È un mondo molto complesso, ci sono cose positive ma anche negative. Sono deluso perché doveva andare in un altro modo secondo me. Questo non è il migliore dei mondi possibili ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, affrontare e imparare dagli errori. È fondamentale e non bisogna avere paura di sbagliare".