"AAA cercasi vecchie Barbie". il progetto a favore di bambini e ragazzi

Ridare vita a delle vecchie bambole, insegnare l'arte del riciclo creativo ai più piccoli e donare risorse alla cooperativa sociale Tempo per l'infanzia (che a Milano gestisce anche le attività didattiche della fattoria all'interno del Parco Trotter), per realizzare progetti terapeutici con il supporto di cani, gatti e conigli. Sono questi i non pochi obiettivi dell'iniziativa 'Il mio mondo', di Anna Cominotti (la volontaria che vive in un museo di cui vi avevamo parlato qui).

Impegnata nel volontariato a tempo pieno, Anna si è specializzata nel recupero di Barbie con cui nessuno gioca più, alle quali, attraverso il cucito, restituisce una nuovo, bellissimo e personalizzato, aspetto. In questa occasione la sua arte verrà insegnata ai ragazzi del Centro diurno minori, che attraverso un laboratorio potranno imparare come far tornare a nuova vita bambole cadute nel dimenticatoio, mettendone insieme un folto gruppo con curati abiti fatti a mano.

Le creazioni realizzate dai ragazzi, poi, verranno donate per i progetti di Iaa- interventi assistiti con gli animali della cooperativa Tempo per l'infanzia. Un vero e proprio 'dono nel dono' che permetterà all'equipe di Iaa di realizzare progetti terapeutici con il supporto di cani, gatti e conigli. In questo modo, potranno essere aiutate quelle famiglie che non riescono a sostenere economicamente un progetto educativo/terapeutico per i propri figli.

Come partecipare

Per prendere parte all'iniziativa, è possibile procurare delle vecchie Barbie e donarle alla cooperativa per realizzare il laboratorio, a cura di Anna Cominotti, con i bambini e ragazzi del centro diurno di Tempo per l'infanzia. In alternativa è possibile sostenere gli Iaa tramite donazione liberale; oppure, se ne si ha la possibilità, donare 50 euro e ricevere come premio una delle bambole oggetto del 'makeover'. Le Barbie - precisano gli organizzatori - sono pezzi unici, 'cuciti addosso' e fatti a mano.

Le donazioni a favore della cooperativa (fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 100 del DPR 917/86) sono possibili effettuando un bonifico a Tempo per l'Infanzia Coop. Soc. Onlus, presso Banca Intesa San Paolo, iban IT 15 w 03069 09606 1 0000 0119 801.