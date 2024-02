Verrà rimessa a nuovo la madre di tutte le vedovelle

Verrà completamente rimessa a nuovo la vedovella di piazza a Scala a Milano, la “madre” di tutte le fontanelle della città. Le lavorazioni inizieranno lunedì 12 febbraio e dureranno circa un mese, fanno sapere da palazzo Marino.

La fontanella è stata realizzata su disegno dell'architetto Luca Beltrami che era stato incaricato dal coune di Milano di studiare degli tipo di ornamenti per la piazza davanti al municipio. Gli arredi sono stati inaugurati il 2 maggio 1919 in occasione del quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci.

Mm, che da 20 anni cura il servizio idrico di Milano, ossia tutto il ciclo dell’acqua dal prelievo in falda alla distribuzione e, successivamente, il recupero, la depurazione e la restituzione in ambiente, ha istallato e si prende cura delle 641 vedovelle sparse in tutta la città. E sul sito c’è anche la possibilità di geolocalizzarle.

Le vedovelle sono alte un metro e 55 centimetri, con il corpo principale in ghisa e il bocchello in ottone. La fontanella di piazza della Scala è invece l’unico esemplare in bronzo presente in città.

Secondo una leggenda il nome “vedovella” è ispirato al pianto delle vedove di guerra, perché erogano senza interruzione l’acqua, ricordando così un flusso incessante di lacrime. La caratteristica forma a testa di drago del bocchello, invece, è ispirata al biscione simbolo dei Visconti, presente anche nello stemma della città di Milano. Da questo deriva l’altro nome delle vedovelle: i “draghi verdi”.