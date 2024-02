La veglia di preghiera per i Ferragnez su Facebook diventa virale

Una lunghissima veglia di preghiera per salvare il matrimonio dei Ferragnez. Dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio alla mezzanotte di lunedì 26 febbraio. L’evento - chiaramente ironico - è stato organizzato online da un utente dal nome Giggi Ilpescatoreabusivo Scacabarozzi, su Facebook.

La cosa sorprendente - ma neanche più di tanto - è che in pochissimo tempo ha raccolto la risposta di quasi 70mila persone, delle quali oltre 50mila si sono dette interessate e 15mila hanno partecipato all’evento.

Tutti insieme al grido di “I nostri beniamini hanno bisogno di noi, Solo la preghiera ci può aiutare”. Visto il rincorrersi delle voci della fine del matrimonio tra il rapper milanese Fedez e l’imprenditrice Chiara Ferragni. Le sorti della coppia d’oro del web italiano - anche nel bene, come quando hanno raccolto i fondi per l'ospedale durante la pandemia - non potevano che finire per coinvolgere il popolo del web e dei social.

Tanti i commenti presenti nel forum dell’evento. E naturalmente c’è spazio per tutti. Si va da chi non ha capito la natura sarcastica dell’evento e se la prende per l’iniziativa a chi rilancia con ironia e con meme sulla ‘Royal family italiana’. Perché, come scrive qualcuno, “dal Pandoro al Pandemonio è un attimo”.