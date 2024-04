Quando saranno pronti i veliporti di Milano per i taxi volanti (che sono in ritardo)

"Creeremo a breve una società ad hoc per contribuire con i veliporti. Nel 2026 speriamo di fare qualche sperimentazione. Ci vorrà qualche anno in più per salire su questi velivoli. I veliporti saranno nei nostri aeroporti perché inizialmente dovranno servire a collegare la città con gli aeroporti".

Lo ha detto Armando Brunini, ad Sea Aeroporti di Milano, a margine di "Milano Torino Genova - Mobility Conference 2024", che si è tenuta martedì nella sede di Assolombarda a Milano. Brunini ha spiegato che il progetto di velivoli a zero emissioni non arriveranno per le Olimpiadi 2026, come inizialmente previsto e auspicato.

"C'è un ritardo sulla certificazione degli aeromobili anche in Europa. Il rischio è che non abbiano velivoli certificati per il 2026, ma stiamo lavorando. La urban air mobility è la mobilità aerea verticale elettrica sono nuovi velivoli in fase di certificazione a livello globale che potranno contribuire a decongestionare il traffico anche cittadino, volando sopra le città, a zero emissioni e con pochissimo rumore rispetto agli elicotteri. A tendere a prezzo accettabili. Come Sea siamo impegnati su questi fronti", ha proseguito il manager della società che gestisce gli aeroporti meneghini.

"La sostenibilità è obbligatoria, ci sono delle norme. Nel nostro settore c'è Fifth for fifty five, la normativa europea che impone una decarbonizzazione del trasporto aereo anche e per ottenerla serve l'innovazione", le parole di Brunini. In questa strategia rientrano anche i carburanti sostenibili: "L'esperienza sui Saf, i carburanti sostenibili, per cui la notra industria si sta impegnando per far rifornire in maniera sempre più crescente gli aerei di questi carburanti sostenibili. C'è ancora tanta strada da fare affinché questi carburanti siano disponibili a prezzi ragionevoli. Oggi non è così", ha concluso Brunini.