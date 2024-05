Il futuro del Palasharp? La vendita dell'area

Il futuro dell'ex Palasharp di Lampugnano? Il Comune di Milano sta procedendo con la strada già indicata tempo fa, ovvero la vendita dell'area. Lo ha confermato il sindaco di Milano Beppe Sala venerdì 3 maggio, a margine di una conferenza stampa, dopo che si è avuta la conferma della rinuncia da parte di ForumNet a subentrare al vincitore del bando di riqualificazione alle stesse condizioni.

"Darò agli uffici e all'assessorato l'indicazione di trovare una formula che richieda proposte sia per l'acquisto sia per il diritto di superficie a lungo termine, escludendo però alcune destinazioni, per esempio i concerti, perché quella parte della città ha già tanto", ha detto Sala, riferendosi al fatto che nella macro-zona di Lampugnano e San Siro ci sono già strutture largamente utilizzate per la musica dal vivo: lo stadio Meazza, l'Ippodromo del galoppo e, più recentemente, la Maura.

La destinazione del futuro Palasharp sarà insomma unicamente sportiva. "Come sempre, per noi lo scopo non è fare soldi su un'eventuale cessione. Dobbiamo solo auto tutelarci rispetto alla Corte dei Conti, e fare una valutazione che non ci metta in difficoltà da quel punto di vista". Attualmente il Palasharp è una struttura abbandonata. In passato ha ospitato competizioni sportive (soprattutto basket) e concerti di prim'ordine (qui suonarono i Nirvana nel 1994, per fare solo un esempio tra tanti).

Il Palasharp sarebbe dovuto diventare un impianto per le Olimpiadi invernali del 2026 (avrebbe ospitato l'hockey femminile), ma a causa degli extracosti sopravvenuti, non se n'è fatto più niente, e le gare saranno invece disputate alla Fiera di Rho.