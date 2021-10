Case popolari: Aler metterà presto in vendita quelle di via Gola?

Potrebbero essere messi in vendita gli appartamenti di proprietà di Aler in via Gola. L'ipotesi si fa sempre più probabile e l'assessore regionale alla casa Alessandro Mattinzoli ne ha parlato con favore martedì, a margine della firma del protocollo per la rigenerazione del quartiere San Siro.

"Non mi fa paura una soluzione del genere. Ci sono migliaia di proprietà ferme, che stanno andando in stato di degrado e sono nei centri delle città. E' vero che ci priveremmo del patrimonio ma, se il patrimonio lo si sta facendo andare in malora, forse vale la pena di privarsi di un pezzo per riqualificarne un altro. Non si tratta di operazioni speculative", ha commentato Mattinzoli sull'ipotesi che Aler metta in vendita le sue case di via Gola, una strada potenzialmente di pregio visto che si trova vicino alla Darsena tra i due Navigli.

Lista unica assegnazioni MM-Aler?

E potrebbe essere la lista unica MM-Aler il primo passo per una sinergia tra i due gestori delle case popolari di Milano, MM per quelle di proprietà del Comune e Aler per quelle regionali. Secondo Mattinzoli, la gestione unitaria della lista degli aventi diritto potrebbe velocizzare le assegnazioni. Gli altri due obiettivi dell'assessore regionale sono la qualità dell'abitare e la ricerca della legalità: "E' questo ciò che i cittadini meritano", ha detto. E, sul rinato dialogo tra Palazzo Marino e Pirellone, ha commentato che "ci vuole una svolta nella cultura politica nel non guardare all'appartenenza ma all'obiettivo".

Gli ha fatto eco il suo omologo in Comune, Pierfrancesco Maran: "Siamo fortemente determinati", ha commentato: "Stiamo cercando di creare il giusto dialogo. L'unico modo per affrontare problemi come questo è cercare una convergenza", riferendosi ai primi incontri proprio con Mattinzoli e con i dirigenti di Aler: "Anche perché non è un tema di colpe ma di capire come si può dare una svolta".