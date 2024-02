È stata venduta la villa di Silvio Berlusconi (che non è mai stata usata)

È stata venduta “Villa due palme”, abitazione di Silvio Berlusconi a Lampedusa. Il fatto è stato riportato da AgrigentoNotizie. A comprarla è stato l'economista 63enne Gianni Profita, natio di Acquaviva Platani che, secondo quanto trapelato, avrebbe pagato circa 3 milioni di euro; circa un milione e mezzo in più di quanto l’avrebbe pagata il fondatore di Mediaset nel 2011.

Villa Due Palme - 250 metri quadrati per un totale di otto posti letto, più un ampio giardino e una spiaggia privata - faceva parte dell'immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi del Cavaliere. Berlusconi acquistò la villa nei giorni in cui l’isola era investita da una delle periodiche crisi migratorie. Un investimento motivato come “gesto di solidarietà” e “spot” per il rilancio turistico dell’isola. «Sono andato su internet e ho comprato una casa a Cala Francese», annunciò nel 2011 una volta sbarcato in visita a Lampedusa.

L’abitazione restò vuota per lunghi periodi e non venne quasi mai usata dall’ex premier (fece solo una breve apparizione nel 2019) che alla Sicilia preferì sempre la Sardegna e la celebre Villa Certosa, anche questa in vendita.

La storica dimora estiva di Berlusconi è gigantesca, molto più grande di quella di Lampedusa: 4.500 metri quadrati, con 126 stanze, un parco di 120 ettari, accesso diretto al mare, diverse piscine e campi da tennis. E c'è anche un vulcano artificiale pronto a eruttare per il piacere degli ospiti. La villa di Porto Rotondo ha ospitato, fra gli altri, George W. Bush, Tony Blair, Mirek Topolánek, Vladimir Putin, José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar. Berlusconi la acquistò alla fine degli anni '80, ristrutturandola completamente.