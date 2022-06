Vento forte a Milano giovedì 9 giugno, è allerta

Allerta per vento forte nella giornata di giovedì 9 giugno in Lombardia e anche a Milano. L'allarme è stato diramato dal centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia, che ha emesso un apposito avviso di criticità gialla ("rischio ordinario") per vento forte.

L'allarme parte dal pomeriggio di giovedì 9 giugno e termina nella serata dello stesso giovedì. Lo riferisce Palazzo Marino, che precisa che il centro operativo comunale ha già attivato i monitoraggi ed è pronto per gli eventuali necessari interventi.