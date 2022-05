I cittadini volontari scesi in strada a pulire i loro paesi

La giornata del verde pulito, promossa da Regione Lombardia, si è svolta domenica 15 maggio: ha coinvolto diversi comuni e numerosi 'semplici' cittadini imegnati a ripulire aree dei loro centri abitati. A livello locale la partecipazione è stata possibile anche grazie all'impegno di varie associazioni ambientaliste, come Legambiente Lombardia, e amministrazioni comunali, che hanno promosso direttamente la 'giornata ecologica'.

In alcuni casi anche i sindaci sono scesi in campo per partecipare alla pulizia 'speciale' delle strade, dei parchi e dei giardini. E' il caso di Linda Colombo, sindaca di Bareggio: "Sono contenta per la presenza di tante famiglie con bambini", ha commentato dopo la fine della giornata: "Il rispetto e la cura dell'ambiente è un tema importantissimo, da affrontare sin da piccoli sia in famiglia sia nelle scuole".