Il comune cerca vestiti da regalare ai senzatetto

Il comune di Milano ha organizzato una raccolta di vestiti per i senzatetto. L'appuntamento è per domenica 6 febbraio quando, dalle 9:30 alle 17:30, verranno allestiti 10 punti raccolta sparsi per la città dove chiunque potrà consegnare vestiti in buono stato e puliti.

“Come ogni anno abbiamo bisogno della collaborazione e della solidarietà di tutti i milanesi che in molte occasioni si sono dimostrati davvero generosi nell’aiutare chi non ha una casa - ha dichiarato l’assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé - . Vogliamo inoltre ringraziare tutte le associazioni che collaborano alla realizzazione del piano freddo, che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città, in collaborazione con l’Amministrazione”.

Dove consegnare i vestiti

I punti raccolta si troveranno ai seguenti indirizzi: