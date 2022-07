Chi sono i veterinari che girano per Milano di notte

Veterinari in giro per le strade di Milano, di notte. Sono i medici che hanno aderito al progetto 'Amici di strada, compagni di vita' di Save the Dogs, per fornire assistenza sanitaria continuativa ai cani dei senzatetto.

Partito lo scorso ottobre, il piano, che vuole aiutare i cani dei senza dimora milanesi, cresce e si rinforza con la presenza dei veterinari di strada per offrire assistenza sanitaria continuativa agli animali intercettati. Con il sostegno dell’Ordine medici veterinari di Milano e l’adesione dei veterinari come volontari nelle unità di strada - spiega Save the dogs - si aggiunge un importante tassello a questa attività.

La presenza di un medico veterinario nelle uscite, insieme agli operatori qualificati dell'associazione animalista, permette infatti sia di effettuare un primo screening sugli animali che vivono in strada con i loro umani (valutandone lo stato di salute e l’eventuale necessità di esami o controlli) sia di migliorare la relazione con le persone che sono rincuorate dall’attenzione e interesse medico verso i loro amici a quattro zampe, spesso unico rapporto stabile della loro vita.

"Fin dall'inizio abbiamo avuto la certezza che l'assistenza veterinaria fosse uno dei punti cardine del progetto, nell'interesse degli animali e della collettività: un cane seguito, vaccinato e, quando si può, sterilizzato rappresenta, infatti, un vantaggio per tutti - dichiara Ermanno Giudici, responsabile dei progetti italiani dell’associazione Save the Dogs and Other Animals -. Per questo abbiamo attivato la ricerca di veterinari volontari e stiamo stringendo accordi con strutture veterinarie che, comprendendo l'importanza del progetto, vogliano collaborare con noi, offrendo accordi agevolati. La presenza dei veterinari di strada e il sostegno dell'ordine dei veterinari saranno fondamentali per aiutare una delle componenti più deboli della nostra società".