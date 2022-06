Saranno riqualificate le case Aler di via Russoli (e sui tetti spuntano i giardini)

Sta per entrare nel vivo la ristrutturazione delle torri Aler di via Russoli a Milano. Nelle scorse ore, infatti, è stata pubblicata la gara per la riqualificazione dei palazziin zona Famagosta. Per il momento non è stato reso noto quando partirà il cantiere, né la sua durata, ma per i lavori sono stati stanziati circa 14 milioni di euro.

Gli interventi sono imponenti. Tutti i palazzi subiranno una riqualificazione energetica ma ci sarà anche un "risanamento architettonico e urbanistico del contesto", precisano da Aler. Verranno cambiate tapparelle, serramenti, ma anche le centrali termiche, i sistemi di produzione acqua calda e verranno installati dispositivi di termoregolazione contabilizzazione. Sulle pareti esterne verrà costruito una sorta di "cappotto" realizzato con gli scarti del riso condensati in pannelli isolanti, "questo materiale vegetale creerà una parete verde verticale", hanno puntualizzato dalla società. Sui tetti, infine, verranno creati spazi comuni adibiti a giardini e spazi verdi con un solo scopo: creare socialità.

"Sono estremamente soddisfatto per questa iniziativa, che può definirsi unica a livello nazionale anche per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente - ha detto il presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala -. È un’iniziativa che è costruita sulla logica dell’economia circolare e della sostenibilità. Questi concetti saranno sempre più adottati in futuro, a fronte della crisi energetica che sta interessando la vita delle nostre popolazioni. È un’inversione di rotta radicale che dobbiamo incominciare ad affrontare seriamente, anche modificando il modo di concepire la ristrutturazione dei nostri edifici".