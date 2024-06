Volontari riqualificano un'area degradata: il Comune di Milano li multa per 1.000 euro Un gruppo di volontari fa rinascere un parterre togliendo le auto in sosta vietata: la polizia locale, però, li sanziona

C'era una volta tanto tempo fa un'aiuola verde sotto begli alberi in una zona residenziale di Milano. Quest'aiuola, da anni e anni, era stata trasformata da automobilisti senza scrupoli in un parcheggio illegale: erba morta, alberi torturati dal peso delle autovetture, terra scavata dagli pneumatici creando buche e acquitrini di fango. Ogni giorno le auto salivano e scendevano dall'aiuola percorrendo un pezzo di marciapiede col motore acceso e mettendo in pericolo i pedoni. C'era una volta poi un gruppo di cittadini che decise di riqualificare quella aiuola. Chiesero un'autorizzazione, la ottennero, trasformarono la palude abbandonata e devastata dalle auto in un salotto verde.

Morale della favola? Il Comune, che si era per decenni dimenticato di multare le auto in divieto, decide finalmente di recapitare una multa di oltre 1.000 euro. Sì, ma ai cittadini autori della riqualificazione.

La paradossale storia del parterre alberato riqualificato

Lungi dall'essere una fiaba, la storiaccia è vera in tutto e per tutto e risale proprio a questi giorni a cavallo tra maggio e giugno 2024. L'indirizzo del misfatto è Via Aselli 28, nel Municipio 3. Un gruppo di volontari e attivisti aveva ottenuto l'autorizzazione per realizzare un evento pubblico chiamato Effetto Urbano e curato da Saichepuoi e Netsuke Studio nell'ambito dell'ArchWeek su quel tratto di marciapiede solitamente invaso di automobili in sosta selvaggia tassativamente impunite. "Abbiamo svolto tutte le nostre attività in quell'area che finalmente è tornata in vita dopo anni di illegalità: workshop, dibattiti, giochi" spiegano gli attivisti "ma poi una volta terminata la concessione la polizia locale si è presentata di buon mattino minacciando multe se non avessimo tolto tutto: gli arredi urbani, le piantine, la pacciamatura che avevamo usato perché a causa della auto il terreno era una palude e i cordini che delimitavano l'area. In realtà questi ultimi eravamo intenzionati a lasciarli per scongiurare sull'area, una volta finite le attività della ArchWeek, il ritorno delle auto in sosta selvaggia".

Il curioso doppiopesismo della Polizia Locale di Milano

Abbiamo raggiunto l'agente della polizia locale che ha seguito la pratica, avremmo voluto chiedergli come mai per togliere dei cordini (!) ci si presenta all'alba minacciando sanzioni mentre invece alle auto viene permesso tutti i giorni di montare sui marciapiedi per parcheggiare sulle aree verdi liberamente. Gli avremmo voluto chiedere come mai una nuova area verde riqualificata (e la pacciamatura serve proprio a riqualificare) è considerata un abuso pericoloso e urgente da rimuovere, mentre un'infinita serie di auto in divieto (solo su via Aselli il recente censimento della sosta selvaggia "Vialibera" ne ha conteggiate 150) è cosa da tollerare facendo quotidianamente finta di niente. Ma l'agente non ha ritenuto di risponderci: "Non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni o interviste, il Comando non ce lo permette". Un cordino dove non dovrebbe stare, 1.000 euro di multa. Un'auto dove non dovrebbe stare, nulla. Non sapremo mai il vero motivo di questo doppiopesismo...

Le multe e le motivazioni

E alla fine, dopo qualche giorno, le multe minacciate sono arrivate. 866 euro per “deposito temporaneo di pacciamatura su marciapiede e area verde pubblico, finalizzato all’opera di rinaturalizzazione dell’area in questione” e 231 euro "per occupazione suolo abusiva” con corde e paletti per delineare e proteggere l’area dalla sosta irregolare delle automobili su un’area di 82,82 mq. Davvero il colmo: il Comune stesso che considera in documenti ufficiali "area verde" quella stessa area dove da anni permette alle auto di parcheggiare illegalmente, senza praticamente alcuna sanzione salvo rarissime eccezioni dimostrative.

Le contraddizioni del Comune e della Polizia Locale

Sul tema della sosta selvaggia - che sommerge la città, la rende brutta, pericolosa, insicura, genera isole di calore, umilia alberi e aree verdi, impedisce all'utenza più fragile di disporre dello spazio pubblico e provoca inquinamento - il Comune sta oggettivamente dando il peggio di sé. Dopo il grande censimento della sosta abusiva l'amministrazione è riuscita nel non facile intento di far finta di niente: nessun commento dal sindaco, nessuno dall'assessora Censi. Piuttosto imbarazzante e irrispettoso se non delle migliaia di volontari, quanto meno del concetto stesso di legalità. Ma tanta confusione sul tema è emersa anche dai fatti di Via Anelli, lo raccontano i volontari: "i vigili stessi che ci hanno multato, hanno riconosciuto che il nostro intervento era migliorativo; il Comune stesso ci ha proposto di adottare l'area; inoltre proprio il giorno dopo l'arrivo del verbale hanno protetto l'area con newjersey di plastica per evitare che le auto tornassero a parcheggiare nell'area verde da noi riqualificata". Insomma sembra che la mano destra non abbia idea di cosa faccia la sinistra, e pensare che invece basterebbe applicare il Codice della Strada, imponendo alle automobili di non salire sui marciapiedi come avviene in tutto il mondo.

Le donazioni dei cittadini per pagare la multa

In attesa che il Comune di Milano si renda conto che certi retaggi non possono più avere cittadinanza in una metropoli internazionale che vuole attrarre investimenti e talenti, i cittadini stanno correndo e sono molte miglia avanti in termini di consapevolezza. Gli attivisti hanno lanciato una campagna di crowdfunding per pagare la multa (qui il link) e dopo poche ore la somma necessaria era stata ampiamente raccolta grazie a oltre 100 donatori. C'è tutta una fetta sempre più vasta di popolazione che non ne può più di vivere nell'unica grande città europea che regala alle auto la maggior parte del suo suolo pubblico come se fossimo nel 1974 invece che nel 2024. "Abbiamo bisogno di risorse economiche per pagare multe e organizzare altre iniziative" spiegano gli attivisti "ma soprattutto abbiamo bisogno di impegno civico per superare questa cultura".