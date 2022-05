La strada di Milano trasformata in un'opera d'arte permanente

Una via di Milano trasformata in un'installazione, permanente, di arte pubblica. Succede in via Balzaretti, zona Città Studi, dove in occasione della Design Week nasce la prima strada interamente trasformata in opera artistica.

A ideare il progetto Toiletpaper, il giornale a firma dell'artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, che ha già la propria colorata sede nella via, la celebre e fotografatissima 'abitazione dei rossetti'. Sulle case della strada, in collaborazione con Organics by Red Bull, verranno realizzate immagini ispirate all'immaginario onirico e surreale.

(Il progetto in via Balzaretti)

Sulle facciate dei palazzi di via Balzaretti verranno realizzate alcune delle grafiche più iconiche del magazine. "Molti dei progetti Toiletpaper sono spesso nati in modo inaspettato, abbiamo avuto un'idea e l'abbiamo realizzata, senza pensarci troppo", racconta Maurizio Cattelan. "Per via Balzaretti è stato proprio così - spiega Pierpaolo Ferrari - quando abbiamo dipinto la facciata volevamo semplicemente esprimere la nostra identità anche all'esterno e non immaginavamo che avrebbe avuto questa risonanza e attenzione. Siamo davvero felici che tutta la via ci abbia seguito in questa folle trasformazione!".

Grazie al progetto realizzato in occasione della settimana del design, le architetture della via - con le nuove grafiche Trumpets, Flowers with Holes e Roses -, vengono trasformate nelle pagine di un ideale magazine fuori scala, amplificano la forza visionaria delle immagini proponendo al pubblico un'esperienza inaspettata e immersiva.

Un inedito scatto pensato da Cattelan e Ferrari per il nuovo numero della rivista, inoltro, sarà riprodotto nella via diventando parte dell'installazione. Per sottolineare l'identità pop del progetto, giovedì 9 giugno dalle 18.30 è in programma uno street party aperto a tutti i cittadini e ai visitatori della Milano Design Week. La festa prosegue venerdì 10 e sabato 11 giugno: la via dalle ore 18.30 diventa un'inedita design street con un palinsesto di intrattenimento a cura di Organics by Red Bull.