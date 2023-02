La via di Milano chiusa per più di 1 anno: come cambia la viabilità

Largo al cantiere. Da oggi, lunedì 6 febbraio, via Bassano Porrone, nel Municipio 1, in pieno centro città, sarà chiusa al traffico. Ad annunciarlo è stato palazzo Marino in una nota, spiegando che lo stop alle auto servirà per "consentire i lavori di restauro conservativo di un palazzo privato che si affaccia sulla via".

"I lavori nel cantiere privato dureranno almeno un anno", ha annunciato il comune di Milano. Ci saranno inevitabilmente anche "modifiche alla viabilità del reticolo stradale circostante. Sarà infatti prevista l’inversione del senso di marcia di via Clerici e via Dei Bossi", mentre - hanno proseguito dall'amministrazione - "via San Protaso potrà essere percorsa solo da taxi, motocicli e aventi diritto".

Inoltre, "verrà aperta a taxi e motocicli via Tommaso Grossi, parallela a via Bassano Porrone, in direzione centro, verso piazza Cordusio. Entrambe le vie - ha concluso il comune - saranno dotate di sistema di controllo di accesso".