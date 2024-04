Addio al parcheggio: al posto delle auto, alberi e un campo da basket

È stato presentato il progetto di riqualificazione dell'area di sosta tra via Borsieri e via Pepe, nel quartiere milanese dell'Isola. Si tratterà di depavimentare l'area per poi posare arredi urbani con elementi di verde e attrezzature per favorire la pratica sportiva in una sorta di playground urbano, assegnato con sponsorizzazione tecnica a Visa Europe in seguito a un bando pubblico.

L'intervento prevede anche la pedonalizzazione di via Pepe tra via Borsieri e via Carmagnola. L'area sarà suddivisa in porzioni distinte: area gioco, area di passaggio, area fitness, area verde per l’esistente parcheggio di via Pepe/Borsieri; si prevede inoltre l’inserimento di elementi di urbanistica tattica nel nuovo tratto pedonale di via Pepe. Il tutto è derivato dalle esigenze emerse interloquendo col Municipio 9, le associazioni e i comitati di quartiere.

Per quanto riguarda il verde, ci saranno meli, centinaia di arbusti, siepi rustiche e migliaia di bulbi di piccoli fiori, selezionati per attrarre gli insetti impollinatori: queste parti saranno rese inaccessibili all’utenza proprio per preservare la biodiversità e la naturalità, creando così un piccolo 'polmone verde'.

Per la realizzazione di questi interventi è stata prevista una massiccia depavimentazione e la predisposizione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile, nel rispetto delle linee d’intervento già eseguite dal Comune o in fase di esecuzione in altre zone (in via Guido da Velate, via Pacini, via Toce, piazza Imperatore Tito e viale Cermenate) e, dove è stato possibile, si è optato per l’uso pavimentazioni traspiranti come il calcestruzzo drenante. Per l'arena sportiva si è deciso di utilizzare un manto di gomma ricomposta, parzialmente riciclata.